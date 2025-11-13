نشأت علي

ثمن النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب، جهود وزارة الشؤون النيابية في توعية المواطنين بأهمية المشاركة قي الانتخابات البرلمانية ، من خلال تقديمها عدد من المعلومات والارشادات الهامة حول العملية الانتخابية.

وقال في بيان له، إن وزارة الشؤون النيابية قامت مع أولي أيام انتخابات مجلس النواب 2025 في الداخل، ، بإصدار مجموعة من الإنفوجرافات بشأن تعريف المواطنين بكل ما يجب معرفته عن يوم التصويت والتأكيد على أن الانتخاب حق وواجب وطني يعكس وعي المواطن وحرصه على المشاركة في بناء مستقبل وطنه.

وأكد أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، يقدم أفكار خارج الصندوق، لاسيما أن الوزارة تقوم بنشر تلك الإرشادات المهمة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ومن خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، وهو ما جعل تلك الإرشادات تصل إلى آلاف المواطنين، الأمر الذي ساهم في إدلائهم بأصواتهم بصورة صحيحة .

وأشار النائب عمر وطني إلى أن وزارة الشؤون النيابية قامت بدور توعوي مهم لضمان مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية بسلاسة، لافتا إلى أن الإرشادات والمعلومات التي قدمتها وزارة الشؤون النيابية ساهمت في فهم الإجراءات بسهولة وأسهمت في تفادي أي أخطاء قد تُبطل الأصوات.