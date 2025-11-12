أكد عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية الجهود التى تبذلها الدولة في مجال الاستثمار الزراعى، بالتنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية لزيادة حجم الإنتاج والصادرات الزراعية، مشيدا بجهود القيادة السياسية في المشروعات القومية بالبلاد التى تدفع مجال الاستثمار الزراعى للأمام.

وثمن في تصريحات له اليوم، التعاون في مجال الاستثمار الزراعى الذي تم الإعلان عنه خلال منتدى الاستثمار المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي تستضيفه القاهرة يومي ١٠ و١١ نوفمبر الجاري؛ تحت عنوان 'خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الخليجي'، مشيرا إلي أهمية لقاءات وزير الزراعة علاء فاروق مع كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، و المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي، لمناقشة زيادة فرص الاستثمارات العربية في مصر، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية للدولة المصرية، بحيث يشمل التعاون مشروعات تنمية الثروة الحيوانية وزيادة كفاءتها، إضافة الى تبادل الخبرات والتكنولوجيا لإنتاج وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية اللازمة، فضلا عن آليات تقديم الدعم لصغار المزارعين والمنتجين.

وأوضح أن المجال الزراعي في مصر واعد ويمتلئ بالفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف أنشطته، مشيدا بحرص الدولة المصرية على إزالة أي عقبات تواجه المستثمر العربي لزيادة مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي الإقليمي.

وأشاد بتكليف وزير الزراعة، للدكتور سعد موسي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية بتسريع آلية العمل مع الهيئة لمناقشة فرص التعاون وتسهيل التواصل مع الشركات والمؤسسات الحكومية لتعزيز التعاون الزراعي الامر الذي يساهم في تعزيز الامن الغذائي العربى، بالإضافة إلي إعلان رئيسا الهيئتين العربيتين عن تقديرهما للجهود المصرية، مؤكدين التزام المنظمة والهيئة بتقديم كل سبل الدعم والتعاون لزيادة حجم الاستثمارات والمشروعات المشتركة التي تخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي العربي.

وتابع: التسهيلات والتيسيرات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وإزالة العقبات التي قد تواجههم، هي دليل قاطع على التزام الدولة الثابت بتعزيز مناخ الاستثمار الزراعي، قائلا،: نؤمن بأن القطاع الزراعي في مصر، بفرصه الواعدة والمقومات الطبيعية والبشرية الهائلة، هو قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وأن هذه اللقاءات والخطوات التنفيذية تؤكد أننا ماضون في التوسع في الاستثمار الزراعي بخطى ثابتة ومدروسة، ليس فقط لزيادة الرقعة المنتجة، بل لتحديث أساليب الإنتاج وتحقيق التكامل الاقتصادي المنشود مع شركائنا العرب.

ودعا إلى ضرورة تسريع تنفيذ خطط العمل المشتركة ومتابعة التكليف الصادر من وزير الزراعة التى تأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية؛ لضمان ترجمة هذه التفاهمات إلى مشاريع استثمارية ملموسة تخدم المصالح المشتركة، موضحا أن التوسع في الاستثمار الزراعى يساعد في تسريع خطوات التنمية الاقتصادية بالبلاد.