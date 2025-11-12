أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن اليوم العالمي للسكري يوافق بعد غد، ولذلك على الجميع الحفاظ على صحته، وأن يبتعد عن الزعل.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن السكر يعتبر أكثر خطورة من السرطان في بعض الجوانب، لأنه يؤثر بشكل مباشر على شبكة الأوعية الدموية في الجسم.

ولفت إلى أن السكري يؤثر على جميع الشرايين، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، مما يسبب مشاكل صحية متعددة، ويؤدي ذلك إلى اضطرابات في الكلى، والقلب، والعين، بالإضافة إلى التأثير على بقية أجهزة الجسم.

ولفت إلى أن الإصابة بالسكر من الأشياء المنتشرة، وأنه على الجميع الحفاظ على صحته من خلال ممارسة الرياضة، والابتعاد عن الزعل.

