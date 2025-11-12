وزير الحج: إنجاز إجراءات تعاقد أكثر من مليون حاج من مختلف دول العالم

أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عقب ختام أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض الحج، أن أعداد الحجاج الذين أنجزت إجراءات تعاقداتهم حتى الآن تجاوزت مليون حاج من مختلف الدول.

وأشار "الربيعة"، إلى أن النسخة الخامسة من المؤتمر والمعرض حققت نتائج نوعية، من أبرزها استقبال أكثر من 160 ألف زائر بنموٍ تجاوز 33%، ومشاركة ما يزيد على 150 دولة.

وأوضح أن المؤتمر شهد توقيع اتفاقيات بين وزارة الحج والعمرة و77 دولة لتنظيم حج مواطنيها، إلى جانب أكثر من 3,000 اتفاقية وشراكة استراتيجية للقطاع الخاص تعزّز تكامل الجهود وتطوير الخدمات، وشاركت أكثر من 300 جهة حكومية وخاصة في عرض ما تقدمه من خدمات لموسم الحج.

وأعلن الوزير، إقامة منتدى العمرة والزيارة في المدينة المنورة خلال شهر يناير من عام 2026م.

