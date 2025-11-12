شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق.

المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حقيقة وقف حجز تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

الشرقية الأكثر إحساسًا به.. زلزال بقوة 5.3 ريختر يضرب قبرص

قال بيان صادر عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، هزة أرضية غرب قبرص.

رسميًا.. مصر تتسلم شهادة خلوها من مرض التراكوما

سلمت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، شهادة خلو مصر من مرض الرمد الحبيبي «التراكوما»، إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

2.95 مليون حالة.. ماذا حققت مبادرة "قوائم الانتظار" منذ إطلاقها؟

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها عام 2018 وحتى عام 2025 تمثل واحدة من أهم مبادرات الدولة في تحقيق العدالة الصحية وإنقاذ حياة المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة نجحت في إنهاء معاناة ملايين المرضى الذين كانوا ينتظرون التدخلات الجراحية والعلاجية لفترات طويلة.

التفتيش على 257 منشأة بالقاهرة والجيزة.. ووزارة العمل تصدر بياناً

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت الإشراف المباشر لمعالي وزير العمل، نتائج أعمالها خلال يوم أمس الثلاثاء فقط بمحافظتي القاهرة والجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، بتكثيف الحملات الميدانية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025.

للخريجين الجدد.. "المهن الطبية" يقرر تخفيض قيمة اشتراك مشروع العلاج

قرر مجلس اتحاد نقابات المهن الطبية تخقيض قيمة الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء للدفعات الجديدة من نقابات ( الأطباء البشريين – الصيادلة – أطباء الأسنان – الأطباء البيطريين ) للعام الجديد 2026 من 600 جنيه إلى 400 جنيه تشجيعاً لشباب الأطباء الخريجين على الاشتراك بالمشروع والاستفادة من خدماته الطبية.

