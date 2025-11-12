مدبولي يعتمد تعريفة تغذية الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (45 مكرر ب)، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتعلق بمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المخلفات البلدية الصلبة، في إطار جهود الدولة لتعزيز مشروعات الطاقة النظيفة وتحقيق الاستدامة البيئية.

وتضمن القرار الجديد الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 4096 لسنة 2025، تحديد تعريفة التغذية الكهربائية الخاصة بمشروعات توليد الكهرباء من تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة، بهدف تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي ودعم التوجه نحو الطاقة المتجددة.

وبحسب القرار، تُخصص الجهة الإدارية المختصة الأرض اللازمة لإقامة محطة إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، على أن يتم منحها بنظام حق الانتفاع لمدة لا تتجاوز 25 عامًا تبدأ من تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.

ويشترط القرار الالتزام بالمعايير والاشتراطات الفنية الصادرة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ووفقًا للكود المصري للشبكات الكهربائية، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزيري البيئة والكهرباء والطاقة المتجددة.

أوضح القرار مجموعة من التعريفات القانونية والفنية المنظمة لتنفيذ مشروعات الطاقة من المخلفات، من أبرزها:

-تعريفة التغذية: السعر المحدد بموجب هذا القرار لشراء الطاقة الكهربائية المنتجة من المخلفات البلدية الصلبة.

-شركة توزيع الكهرباء: الشركة المرخص لها مـن جهـاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة داخل نطاق جغرافي محدد، طبقًا لأحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية والقواعد الصادرة مـن جهـاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

-الجهة الإدارية: هى جهة الولاية الواقع فى نطاقها الجغرافى نشاط تولد المخلفات والمعالجة والتخلص الآمن منها، وهى المحافظـة أو هيئـة المجتمعات العمرانية الجديدة.

-المخلفات البلدية الصلبة: المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية وغيرها من المخلفات التى تكون مماثلة للمخلفات المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها.

٥ -المشروع: محطة إنتاج طاقة كهربائية من المخلفات البلدية الصلبة وبيعها.

٦ -شركة المشروع: شركة مساهمة مصرية ذات غرض وحيد، ينشئها صاحب العطاء الفائز فى جمهورية مصر العربية، وفقًا للقوانين المـصرية، تتولى تـصميم وتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المشروع.