موعد انقطاع المياه 8 ساعات بعدد من مناطق حدائق أكتوبر

كتب : محمد عبدالناصر

04:50 م 12/11/2025

انقطاع المياه

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر عن قطع المياه اليوم الأربعاء من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا، لمدة 8 ساعات، وذلك في إطار خطة التطوير ورفع كفاءة خطوط المياه بالمدينة.


وأوضح الجهاز أن أعمال القطع تتم ليلاً لتقليل التأثير على السكان، وتشمل تنفيذ عملية استبدال وربط خط رئيسي بقطر 500 مم من نوع HDPE بدلًا من الخط القديم UPVC، بطول 1500 متر طولي، إضافة إلى إنشاء غرف محابس جديدة لتحسين كفاءة الضخ واستقرار الخدمة بالمناطق المتأثرة.


وتشمل المناطق التي ستتأثر بالانقطاع:
ابني بيتك (المنطقة الثالثة) – Sun Capital – مشروع 104 – مشروع 74 – منطقة رحاب أكتوبر – إيزولا – المسلسلات – بداية 2 – مدينة النور – جاردن سيتي.


ودعا جهاز المدينة المواطنين إلى تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدًا حرصه على الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد وعودة الخدمة بشكل طبيعي فور انتهاء أعمال الربط والتطوير.

