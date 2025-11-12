إعلان

صور.. السكة الحديد تسير الرحلة الـ32 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين

كتب : محمد نصار

04:21 م 12/11/2025
انطلقت صباح اليوم الأربعاء، من محطة مصر برمسيس الرحلة الثانية والثلاثين من القطارات المخصصة لنقل الأشقاء السودانيين العائدين لوطنهم ضمن مشروع "العودة الطوعية" والذين وصل عددهم إلى 30.432 راكبًا، عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وبحسب بيان، من المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب في رحلات العودة المنتظمة.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وجهاتهم المقررة.

