"كل جنيه يوفر 1.7 جنيه".. وزير الصحة يكشف العائد من الاستثمار الصحي

قال الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الإنفاق على الوقاية يُعد أفضل استثمار يمكن أن تقوم به أي دولة، مشيرًا إلى أن الدراسات الاقتصادية أثبتت أن العائد على الاستثمار في التدخلات الوقائية يفوق أضعاف التكلفة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الوزير أن العائد العالمي على التدخلات الوقائية يؤكد هذه الحقيقة بوضوح؛ فكل دولار يُستثمر في الوقاية الصحية يحقق عائدًا يبلغ 7 دولارات، بينما يصل العائد في مجال التغذية إلى 23 دولارًا، وفي التطعيمات من 16 إلى 44 دولارًا، أما الاكتشاف المبكر للأورام فيحقق عائدًا يصل إلى 26 دولارًا، وهو ما يعكس القيمة الاقتصادية المباشرة للاستثمار في صحة الإنسان.

وأضاف عبدالغفار أن الدراسات الاقتصادية للمبادرات الرئاسية في مصر أظهرت نتائج مشابهة، حيث يحقق كل جنيه يُنفق على مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي عائدًا قدره 1.57 جنيه، و2.8 جنيه في مبادرة فحص وعلاج ضعف وفقدان السمع عند الأطفال، و1.51 جنيه في مبادرة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، و1.43 جنيه في مبادرة صحة الأم والجنين، و3.6 جنيه في مبادرة القضاء على فيروس سي، و2.46 جنيه في مبادرة علاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عنها.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي العائد على الاستثمار في المبادرات الصحية الوقائية في مصر يبلغ 1.7 جنيه لكل جنيه يُنفق، وهو ما يبرهن أن الاستثمار في الوقاية ليس فقط إنفاقًا صحيًا، بل استثمارًا اقتصاديًا واجتماعيًا يعود بالنفع المباشر على المواطن والدولة.

وأكد أن كل جنيه يُستثمر في الوقاية يُترجم إلى مجتمع أكثر صحة، واقتصاد أكثر كفاءة، ومستقبل أكثر استدامة.