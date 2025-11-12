إعلان

رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة- بث مباشر

كتب : أحمد الجندي

10:41 ص 12/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الآن، فعاليات افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين.


جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.
ولمتابعة البث المباشر



الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عبد الفتاح السيسي

