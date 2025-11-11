إعلان

13 صورة ترصد فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب

كتب : محمد شاكر

10:35 م 11/11/2025
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (4)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (5)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (6)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (7)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (8)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (9)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (10)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (11)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (12)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (13)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (3)
    فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية لانتخابات النواب (2)

كتب- محمد شاكر:
تصوير- محمد معروف:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخاباتبدء الفرز في بعض اللجان الفرعية التي انتهت بها عملية الاقتراع لليوم الثاني على التوالي في انتخابات مجلس النواب 2025.

وشددت الهيئة على أنها هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتائج العملية الانتخابية، وأن ما تقوم به اللجان الفرعية هو مجرد حصر عددي وليس نتيجة معتمدة.

وجرت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، 70 دائرة انتخابية بـ 14 محافظة داخل 5606 لجان فرعية.

وتبدأ إجراءات الفرز بقيام رئيس كل لجنة بفصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التى تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة ويحرر محضر مستقل بكل نظام.

ويعلن كل رئيس لجنة فرعية العدد الحصرى للأصوات، وهو عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد االناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة.

وعقب انتهاء الفرز يسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التى تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

وتقوم اللجان العامة بإعلان العدد الحصرى للأصوات كل لجنة عامة على أن تتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات التى تم فرزها فى موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر العددي، وفور تلقيها ترسلها الهيئة الوطنية للانتخابات التى تفصل فيها فى موعد أقصاه 24 ساعة من استلامها وتخطر المتظلم بنتيجة قرارها فى موعد أقصاه 24 ساعة من صدوره.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس النواب 2025 بطاقات الانتخاب

