كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تسوية مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، مشيرًا إلى أن هذا الملف يمثل إحدى القضايا المتراكمة التي تفاقمت على مدار سنوات طويلة بسبب عدم سداد الاستحقاقات التأمينية المستحقة للعاملين.

وأوضح مدبولي في مؤتمر صحفي، أن الاستحقاقات التأمينية تمثل المعاشات التي تُصرف للعاملين فور بلوغهم سن التقاعد، مؤكدًا أن تعثر المؤسسات في سدادها يؤثر بشكل مباشر على قدرة هيئة التأمين الاجتماعي على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات.

وقال: "من المهم أن ندرك أن هذه المديونيات لا تسقط بالتقادم، ويجب سدادها لصالح العاملين وأصحاب الحقوق التأمينية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اقتحمت هذا الملف الشائك بصورة جذرية، مستشهدًا بما تم على مستوى الدولة ككل حين تم إقرار قانون خاص ألزم وزارة المالية بتحويل مخصصات سنوية لهيئة التأمينات الاجتماعية، موضحًا أن الموازنة الحالية تتضمن نحو 241 مليار جنيه تُوجه لصرف المعاشات بانتظام.

وأضاف: "الدولة التزمت بحل جذري يضمن استدامة منظومة التأمينات والمعاشات، ونتوقع من المؤسسات الصحفية أن تسير على النهج ذاته في وضع خطة واضحة لتسوية مديونياتها".

وأكد مدبولي أنه تم التوافق على رؤية محددة وخطوات عملية لتسوية هذه المديونيات، مع تكليف المؤسسات الصحفية الكبرى بإعداد تصور يضمن تحقيق استدامة مالية حقيقية، بحيث لا تتكرر أزمات الأجور والمرتبات، قائلاً: "الدولة ستواصل دعمها القوي لهذه المؤسسات، لكن من الضروري أن تستعيد قدرتها على التمويل الذاتي والتوسع في أنشطتها، لأن تعافيها يصب في مصلحة الإعلام المصري ككل".

وأضاف رئيس الوزراء أن نفس النهج ينطبق على الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، حيث تم التأكيد على ضرورة وضع خطة متكاملة للتسوية المالية وتحقيق الاستدامة التشغيلية، بما يضمن تعزيز الدور الوطني للإعلام الرسمي واستقراره المالي والإداري.