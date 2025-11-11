أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "توعية وتواصل"، نشرت فيه مجموعة إنفوجرافات سياسية توعوية قدمت فيها معلومات بشأن كل ما يتعلق بعمليات فرز الأصوات، بالتزامن مع بدء اليوم الثاني والأخير في انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب 2025.

وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى أن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يتابع المحتوى التوعوي بعناية، في إطار تقديم خدمة التوعية والتواصل مع المواطنين، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من مهام الوزارة، لذا يشدد في هذا الشأن على ضرورة استمرار نشر هذا المحتوى التوعوي، بذات الكثافة والدقة والحرفية التي تقدمها الوزارة منذ بدء نشر هذه السلسلة التوعوية.

وتقدم وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في حلقة اليوم من السلسلة التوعوية، 5 إنفوجرافات تتحدث كلها عن الفرز وطريقته وشروطه وصلاحيات الهيئة العليا للانتخابات في الإشراف على العملية الانتخابية، وواجبات وحقوق المترشح، وطرق تجميع الأصوات، وخطوات إعلان النتيجة النهائية، ليصل المتلقي في نهاية قراءة المحتوى المقدم إلى تحصيل كل المعلومات الممكنة التي يمكن أن تدور في ذهنه حول عمليات الفرز وإعلان النتيجة.