إعلان

وزارة العمل تستجيب لفيديو فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر لها فرصة عمل

كتب : محمد عبدالناصر

03:30 م 11/11/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة (3)
  • عرض 3 صورة
    فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


استجابت وزارة العمل لمقطع فيديو متداول لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المنصورة، تبلغ من العمر 21 عامًا، وطالبة بالصف الثاني بكلية الحقوق، تعاني من ضمور في الأطراف العلوية، وتعمل لمساعدة نفسها في تغطية مصروفات دراستها.


وأوضحت الوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها، انتقل فريق من مديرية العمل بالدقهلية إلى محل إقامة الفتاة للتعرف على حالتها، وتم توجيه الدعوة لها للحضور إلى مقر المديرية، حيث جرى توفير فرصة عمل مناسبة لها تنفيذًا لتوجيهات الوزير بدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا.


وتسلمت الفتاة نسخة من عقد عملها بمقر المديرية، معربةً عن خالص شكرها وتقديرها للوزير محمد جبران على اهتمامه ورعايته الخاصة بذوي الهمم، وحرصه على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا سيما في مجال التشغيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة العمل ذوي الاحتياجات الخاصة فتاة فرصة عمل

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لماذا عادت أسعار الذهب عالميا للارتفاع مرة أخرى؟ خبراء يوضحون
أزمة عبدالله رشدي.. بلوجر: تزوجته وكنت هخرج من الملة.. والداعية يرد باقتباس سلفي
انهيار شيماء سعيد في جنازة زوجها إسماعيل الليثي (صور)
السعودية: منصة للترحيل الذاتي لمخالفي الإقامة دون تدخل الجوازات (فيديو)
أسرة صاحب واقعة تلاوة القرآن بالمتحف الكبير تكشف تفاصيل الواقعة
تغير حاد وتحذير.. تعرف على طقس الأيام المقبلة