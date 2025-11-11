

استجابت وزارة العمل لمقطع فيديو متداول لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة المنصورة، تبلغ من العمر 21 عامًا، وطالبة بالصف الثاني بكلية الحقوق، تعاني من ضمور في الأطراف العلوية، وتعمل لمساعدة نفسها في تغطية مصروفات دراستها.



وأوضحت الوزارة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة شكاوى وطلبات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها، انتقل فريق من مديرية العمل بالدقهلية إلى محل إقامة الفتاة للتعرف على حالتها، وتم توجيه الدعوة لها للحضور إلى مقر المديرية، حيث جرى توفير فرصة عمل مناسبة لها تنفيذًا لتوجيهات الوزير بدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتطبيق نسبة الـ5% المقررة قانونًا.



وتسلمت الفتاة نسخة من عقد عملها بمقر المديرية، معربةً عن خالص شكرها وتقديرها للوزير محمد جبران على اهتمامه ورعايته الخاصة بذوي الهمم، وحرصه على تمكينهم اقتصاديًا واجتماعيًا، ولا سيما في مجال التشغيل.

