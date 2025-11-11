قال اللواء مهندس طارق عبد الجواد، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن ما تشهده مصر من اهتمام متنامٍ بقضايا السلامة المرورية يعكس حرصَ الدولة على صون أرواح المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد عبد الجواد على أن الهدف النهائي لجهود الحكومة، ممثلة في وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، هو الوصول إلى "صفر حوادث" على الطرق المصرية؛ حمايةً للمواطن الذي يُعد محور التنمية وأساسها.

وأوضح عبد الجواد، خلال فاعليات اليوم الختامي من مؤتمر ومعرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعةTransMEA2025 ، أن قطاع الطرق والكباري شهد منذ عام 2014 طفرة غير مسبوقة بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وجّه بإعداد وتنفيذ خطة وطنية لتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية للنقل على مستوى الجمهورية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذه الجهود أثمرت عن إنشاء شبكة طرق حديثة ومتكاملة وَفق أعلى المعايير العالمية في التصميم والتنفيذ؛ ما أحدث تحولًا جوهريًّا في منظومة النقل داخل مصر.

ونوه عبد الجواد بأن الهيئة تتبنى منهجًا هندسيًّا متكاملًا يبدأ من دراسة الخصائص الجغرافية للأرض وإجراء الرفع المساحي لاختيار أنسب المسارات وأكثرها أمانًا وكفاءة من الناحية الاقتصادية، بجانب مراعاة طبيعة التضاريس والبيئة المحيطة.

وشدد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري على أن جميع المشروعات تُنفذ وفق اشتراطات الجودة والسلامة والاستدامة، وبما يضمن استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

وأشار عبد الجواد إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًّا بتأمين الطرق ضد مخاطر السيول والعوامل الطبيعية، في إطار خطة الدولة الشاملة لإدارة المخاطر وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الدولة لجعل مصر مركزًا إقليميًّا رائدًا في مجالَي النقل واللوجستيات، من خلال شبكة طرق حديثة وآمنة تدعم حركة الأفراد والبضائع وتعزز الربط بين القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأكد عبد الجواد أن الهيئة العامة للطرق والكباري تعمل على تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال الارتقاء بمنظومة النقل وتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الهيئة أنشأت مصنعًا متخصصًا لإنتاج العلامات الإرشادية المرورية، دعمًا لجهود تطوير البنية التحتية وتحقيق أعلى معايير السلامة.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن مفهوم السلامة المرورية يتجاوز حدود البنية التحتية ليشمل السلوك الإنساني والوعي المجتمعي، مؤكدًا أن الهيئة أطلقت مبادرات متنوعة لتعزيز هذا الوعي، من بينها حملة "توصّل بالسلامة" التي تستهدف الأطفال من سن 7 إلى 11 عامًا من خلال مدن مرورية تعليمية تُعرّفهم بأسس السلامة على الطرق، إيمانًا بأن بناء الوعي المبكر هو الطريق نحو الاستدامة الحقيقية.

