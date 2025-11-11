رئيس السكة الحديد: نقلة نوعية شاملة في الهيئة خلال السنوات الأخيرة



قال المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن الجهود التي تبذلها الهيئة في تنظيم الندوات والفعاليات المتخصصة تأتي ضمن مسار وطني متكامل لتعزيز سلامة منظومة النقل في مصر.



جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "السلامة على الطرق وفي وسائل المواصلات" ضمن فعاليات اليوم الختامي للدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة “TransMEA 2025”.



وأوضح "عامر"، أن هذه الجهود تنسجم مع رؤية الدولة وتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى تطوير قطاع النقل وتطبيق أعلى معايير الأمان للمواطنين عبر منظومة نقل حديثة ومستدامة.



وأضاف أن هيئة السكك الحديدية تشهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية شاملة في مختلف قطاعاتها، من خلال إدخال عربات حديثة، وتنفيذ برامج صيانة دورية للوحدات العاملة، وتحديث أنظمة التشغيل والإشارات، وتطوير الورش، إلى جانب رفع كفاءة العنصر البشري الذي يمثل الركيزة الأساسية في منظومة التشغيل الآمن.



وأشار رئيس الهيئة، إلى أن سكك حديد مصر تلعب دورًا محوريًا في الاستراتيجية الوطنية لبناء الوعي والانتماء والحفاظ على المرافق العامة وممتلكات الدولة، من خلال التعاون مع عدد من المؤسسات، من بينها وزارة التعليم العالي والأزهر الشريف، عبر تنظيم سلسلة من الندوات التعليمية والثقافية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.



وشدد رئيس الهيئة حديثه، على أن الهيئة أطلقت العديد من المبادرات والبرامج التوعوية تنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، بهدف ترسيخ ثقافة الأمان والمسؤولية المجتمعية في قطاع النقل المصري، وتحقيق منظومة نقل آمنة ومتطورة تواكب المعايير العالمية.