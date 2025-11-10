بث الفنان محمد خميس، مقطع فيديو له، ضمن جولة أثرية بالمتحف المصري الكبير، يتناول خلاله شرح تمثال الملك سنفرو، والد الملك خوفو.

وقال خميس: "سنفرو يعني مسعود، واسم الملك خوفو الأصلي "خنم خوف وي"، ويعني باللغة الهيروغليفية "خنم يحميني"، وعندما تختصرها إلى خوفو يتحول الاسم إلى المحمي أي المحروس.

وأضاف خميس ضاحكا: "يبقى ترجمة الاسم محروس ابن مسعود، وأمه اسمها "حتب حرس"، أي سمحة الوجه، يبقى في النهاية ممكن نقول إن خوفو هو محروس ابن سميحة ومسعود".

جدير بالذكر أن الملك خوفو هو ثاني ملوك الأسرة الرابعة، الذي تبع الفرعون سنفرو على العرش، والمُرجح أن يكون أبيه، ومن الثابت أن أمه كانت الملكة حتب حرس الموجود قبرها في مقابر الجيزة.

يرجع إليه بناء الهرم الأكبر على هضبة الجيزة لتكون مقبرة له، أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

أرسل البعثات إلى وادي المغارة بسيناء لإحضار الفيروز. حيث وجد اسمه وصورة تمثله وهو يهوي على رأس شخص بدبوس.

له تمثال وحيد عثر عليه في أبيدوس من العاج، نقش اسمه على كرسي العرش. طول التمثال خمسة سنتيمترات؛ وهو الآن بالمتحف المصري.

حكم طبقاً لبردية (تورين) حوالي ثلاث وعشرين سنة. في عهده بني الهرم الأكبر في الجيزة، وكان أعلى بناء حجري في العالم حتى بناء كتدرائية في عام 1350 ووصل ارتفاعها إلى 160 متر، ولكن هرم خوفو هو أضحم مبنى من صنع الإنسان حتى الآن.