أول تعليق لعبدالحكيم على بيع ساعة عبدالناصر في مزاد بجنيف

كتبت- داليا الظنيني:

11:32 م 10/11/2025

ساعة جمال عبد الناصر

علق المهندس عبدالحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، على بيع ساعة "رولكس داي-ديت"، نادرة منسوبة لوالده في مزاد أقامته دار "فيليبس" في جنيف مقابل 80 ألف فرنك سويسري.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"، أكد نجل الزعيم: "عمري ما شفت الساعة دي، ولا أفتكر أن والدي كان يرتديها".

وقال عبدالحكيم، إنه لا يتذكر هذه الساعة، مؤكداً أن والده لم يكن يمتلك ساعات كثيرة بل كان يستخدم ساعة واحدة فقط.

وفي سياق متصل تناول نجل الزعيم الراحل مسألة إغلاق قناة "ناصر" على يوتيوب التي تم تدشينها عام 2018 وتضم 977 مقطع فيديو من خطب ومقابلات الرئيس، قائلا: "تم بطريقة فيها تجنٍّ كبير"، لكنها عادت للعمل بعد خمسة أيام بجهود فريق قانوني وتكنولوجي مشترك.

ونفى عبدالحكيم، ما يروجه البعض حول أن المحتوى عبارة عن "تسريبات" أو "ذكاء اصطناعي"، مؤكداً أن المقاطع تمثل "وقائع ممهورة بمثابة توثيق للأحداث" وموجود لها نسخ في مكتبة الإسكندرية منذ عشر سنوات، أي قبل ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن اختيار المقاطع للنشر يرتبط بـ المناسبات الوطنية والتاريخية.

ساعة عبد الناصر جمال عبدالناصر عبدالحكيم عبدالناصر مقتنيات جمال عبدالناصر

فيديو قد يعجبك:



