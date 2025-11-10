أكرم الألفي: ارتفاع تاريخي في نسبة المتعلمين بالقاعدة الانتخابية

كتبت- داليا الظنيني:

كشف الكاتب الصحفي أكرم الألفي، عن تغيرات هيكلية وجغرافية طرأت على طبيعة الكتل التصويتية في الانتخابات المصرية بين عامي 2014 و 2025، أبرزها ارتفاع مستوى التعليم بين الناخبين الجدد.

وأوضح "الألفي" خلال لقائه ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، أن الملاحظة الأبرز هي أن قاعدة الناخبين لعام 2025 والتي تضم أعلى نسبة تاريخية من المتعلمين وخريجي الجامعات ممن لهم حق التصويت، منذ بدء العمل بالرقم القومي.

وأضاف، أن هذا الارتفاع في نسبة التعليم الجامعي والثانوي يعود إلى حرص الأسر المصرية على تعليم أبنائها، مشيرًا إلى أنه يوجد 3.6 مليون طالب في الجامعات الحكومية والأزهرية والخاصة.

وأشار إلى الزيادة في المشاركة بمحافظات الصعيد والكتل الحضرية، مثل الجيزة والتي تصل إلى مليونا ناخب، مبينا أن الزيادة تتركز في الريف (مثل الحوامدية والقرى)، مما يجعل ريف الجيزة "قوة انتخابية متعاظمة" ومن أصعب المناطق على المرشحين.

وتابع : المنيا بها حوالي مليون ناخب، ويتوقع أن تكون من أعلى الكتل التصويتية مستقبلاً بسبب طبيعة ريفها المعقد والمليء بالعصبيات.

وأكمل: الإسكندرية بها أيضا حوالي مليون ناخب، مشيرا إلى أن الزيادة ليست كبيرة مقارنة بحجم المحافظة، وتحافظ على قوتها في دوائر مثل محرم بك والمنشية، مع تغيرات في العامرية.

وتابع: "ظهور مجموعات جديدة من الناخبين في الريف الغربي للبحيرة، لتصبح من أكبر الكتل التي دخلت الانتخابات في الدورات الأخيرة".

وشدد الألفي على أن تكتيكات انتخابات 2014 لم تعد صالحة للاستخدام في انتخابات 2025، نظراً لتعاظم القوة الانتخابية في ريف الجيزة وغيره من المناطق.