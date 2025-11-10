أحمد موسى يكشف عن توقيع اتفاقيات مع 52 شركة لتوفير 75 ألف فرصة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رؤساء وقيادات 52 شركة مصرية وعالمية كبرى متخصصة في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أسفر عن نتائج استثمارية ضخمة.

وكشف "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، عن توقيع 55 اتفاقية بين ممثلي الشركات الكبرى ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور عمرو طلعت، موضحًا أن هذه الاتفاقيات تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة في هذا القطاع الحيوي على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي أجرى حواراً تفاعلياً مع الشركات الحاضرة، حيث أبدت الشركات رغبتها القوية في توسيع نطاق استثماراتها داخل مصر.

في هذا الصدد، شدد الرئيس على الأهمية القصوى للعنصر البشري كقوام ومحرك أساسي لتنفيذ استراتيجية الدولة في صناعة التعهيد، مؤكداً على سعي الدولة نحو توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة.

وتابع موسى، أن الدولة تحرص على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وتسعى لتحقيق نقلة نوعية في هذا المجال، استناداً إلى أن السوق المصرية واسعة وقادرة على استيعاب المزيد من المتخصصين والعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.