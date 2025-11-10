واصلت غرفة العمليات المركزية لحزب الجبهة الوطنية أعمالها، مع استئناف التصويت عقب فترة الراحة، اليوم.

وترأس أعمال الغرفة المركزية السيد القصير، الأمين العام للحزب، بمشاركة أحمد رسلان، نائب الأمين العام وأمين التنظيم، والكاتب الصحفي محمود مسلم. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس الشيوخ، والنائب عماد خليل، أمين أمانة التواصل السياسي.

وكان الدكتور عاصم الجزار، رئيس الحزب تفقد الغرفة لمتابعة سير العمليات، التي انطلقت صباح اليوم، لمتابعة سير العملية الانتخابية في 14 محافظة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك عبر اتصال مباشر مع أمانات الحزب في مختلف المحافظات باستخدام تقنية "زووم".

وأكدت الغرفة، أن متابعة التصويت بدأت منذ الصباح الباكر، مع الاطلاع على تقارير اللجان الفرعية أولًا بأول، لضمان سرعة التدخل في حال ظهور أي عقبات قد تعيق سير العملية الانتخابية، مع الالتزام التام بالقوانين والضوابط الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، مشيرة إلى أن جميع اللجان في محافظات المرحلة الأولى تعمل بانسيابية، ولم تُسجل أي مشكلات أو تجاوزات في الساعات الأولى.

وشددت الغرفة، على أهمية الدور الوطني للمواطنين بالمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري للتعبير عن إرادتهم بحرية واختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان.

ودعت الغرفة، جميع أعضاء الحزب وكوادره للالتزام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لضمان إجراء الانتخابات في أجواء من الشفافية والنزاهة، وتعكس المشاركة الكبيرة وعي المواطنين المصريين ودعمهم لمسيرة الديمقراطية في البلاد.