كتب- محمد أبو بكر:

قال بيان صادر عن حزب الوفد، إن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، تابع سير العملية الانتخابية اليوم من داخل غرفة عمليات حزب الوفد.

وبحسب بيان، اطلع رئيس الوفد، على تقرير اليوم الأول للغرفة واشاد بانتظام العملية الانتخابية، حيث أكد علي ضرورة ممارسة جميع المصريين لحقهم الانتخابي والحضور للمقار الانتخابية واختيار ممثليهم ممن لديهم الصفات المطلوبة والقدرة على ممارسة الرقابة والتشريع.

وكانت غرفة العمليات المركزية لحزب الوفد، بحضور الدكتور ياسر الهضيبي، السكرتير العام لحزب الوفد، والدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، وكاظم فاضل، عضو الهيئة العليا وعضو المكتب التنفيذي، وياسر شوري، رئيس المركز الإعلامي للحزب، وصلاح توفيق، وأحمد عزت، وعبدالله حمزة، وعلي حسن، وعبدالخالق دسوقي، وأحمد عبدالله، أعضاء غرفة العمليات، قد عقدت اجتماعًا؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية، والاطمئنان على كثافة التصويت، ورصد أي مخالفات تعوق المواطنين من الإدلاء بأصواتهم.

وأصدرت الغرفة بيانًا، بمتابعة بدء عملية التصويت في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب بـ 14 محافظة في المرحلة الاولي، والتي أكدت على فتح اللجان الانتخابية في موعدها من خلال التواصل مع مرشحي الحزب.

وأكد الدكتور ياسر الهضيبي، سكرتير عام الحزب، أن الغرفة استعرضت فرص مرشحي الوفد في محافظة المرحلة الاولي ولم تسجل الغرفة أي خروقات انتخابية حتى الآن.

وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، على وجود أكثر من مرشح للوفد في المرحلة الأولى ولديهم فرص في تحقيق نتائج جيدة طبقًا لتقرير المتابعة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وكان أدائهم في تلك المرحلة يؤكد ذلك.

وتواصل الغرفة انعقادها بشكل مستمر علي مدار الساعة يومي ١٠ و ١١ نوفمبر 2025 وذلك حتي عملية الفرز، كما أكد أعضاء اللجنة على كثافة الحضور خاصة من فئة الشباب وكبار السن، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بالمشاركة في العرس الديمقراطي.

