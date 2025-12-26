الأزهر يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بإحدى مدن سوريا

أدان الأزهر الشريف، اليوم، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في أحد مساجد محافظة حمص بالجمهورية العربية السورية، أثناء أداء صلاة الجمعة، وأسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

وأوضح الأزهر، في بيانه أن هذه الجريمة تمثل اعتداءً على حرمة النفس البشرية وانتهاكًا لحرمة دور العبادة، مشيرًا إلى أن مرتكبيها يفتقدون كل معاني الدين والإنسانية والأخلاق، ويستهينون بحياة الآخرين، ويشكلون تهديدًا لأمن المجتمعات واستقرارها.

وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف يعزي الشعب السوري بجميع مكوناته، داعيًا جميع السوريين على اختلاف مذاهبهم وطوائفهم إلى التكاتف والتلاحم لمواجهة هذه الأعمال التي تهدف إلى زعزعة الأمن واستقرار البلاد ونشر الفوضى، والحفاظ على وحدة الشعب السوري.

وتقدم الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء والشعب السوري، داعيًا الله تعالى أن يتغمَّد الضحايا برحمته، ويمنح المصابين الشفاء العاجل، ويحفظ سوريا وشعبها من كل سوء.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات تواجد العاملين بالأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

تغليظ عقوبات مخالفات النقل الثقيل على الطريق الدائري.. "قريطم" يكشف التفاصيل