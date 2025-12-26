محمود سعد يكشف عن 5 أمنيات له في 2026.. أبرزها "قلة الكذب على الشاشات"

قال الإعلامي محمود سعد، أنه يحمل مجموعة من الأمنيات العامة والشخصية مع اقتراب العام الجديد 2026، مؤكدًا أن اهتماماته لم تعد تقتصر على الأمور الخاصة بقدر ما باتت تمس الشأن العام وحال الناس.

وأوضح سعد، خلال فيديو قصير نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يتمنى في العام الجديد السعادة والصحة للجميع، معتبرًا أن الصحة هي الأساس، معبرًا عن أمله في أن ينعم أهل غزة بقدر من الطمأنينة، حتى وإن بدت السعادة بعيدة في ظل الظروف الراهنة.

وأضاف أنه يتمنى كذلك أن يقل "الكذب على الشاشات"، مقترحًا بشكل ساخر تخفيضه بنسبة 20% على الأقل، معتبرًا أن هذه من الأمنيات الواقعية التي يمكن السعي لتحقيقها.

وأشار سعد، إلى أن أولوياته تغيرت مع الوقت، إذ بات يتمنى أن يرى العالم من حوله أكثر هدوءًا وجمالًا، مؤكدًا أن هذه الأمنيات البسيطة في ظاهرها تمثل بالنسبة له جوهر الحياة.

وكشف محمود سعد، أنه على الصعيد الشخصي، لديه أمنية تراوده منذ سنوات وتتكرر مع كل عام جديد، وهي أن يتمكن من السفر إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة لتصوير حلقات توثيقية تحكي السيرة النبوية والأحداث التاريخية المرتبطة بتلك الأماكن المقدسة، مشددًا على أنه لا يرغب في القيام بذلك إلا بشكل رسمي ومسؤول وبالحصول على التصاريح اللازمة.

وتحدث سعد، عن رغبته في تقديم محتوى يحترم قدسية المكان، منتقدًا ظاهرة التقاط الصور واستخدام الهواتف المحمولة بجوار الكعبة، معتبرًا أن لهذه الأماكن هيبة خاصة تستوجب السكون والخشوع.

وأعرب عن أمنيته في أن يحكي من قلب مكة والمدينة قصص الفتح، والهجرة، وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يقدم هذه الروايات من مواقعها التاريخية مثل: غار حراء وغار ثور والبقيع.

وناشد الإعلامي محمود سعد، متابعيه في ختام حديثه، بالدعاء له كي تتحقق هذه الأمنية، مؤكدًا أنها تمثل بالنسبة له حلمًا إنسانيًا ومهنيًا عزيزًا يسعى لتحقيقه منذ سنوات.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات تواجد العاملين بالأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

تغليظ عقوبات مخالفات النقل الثقيل على الطريق الدائري.. "قريطم" يكشف التفاصيل