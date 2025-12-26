انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 بمشاركة صقاري 9 دول

انطلق، أمس الخميس، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم شمال مدينة الرياض خلال الفترة من 25 ديسمبر الحالي حتى 10 يناير 2026.

ويجمع المهرجان هذا العام متنافسين من تسع دول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا وسوريا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة جينيس كأكبر مهرجان للصقور عالميًا من حيث عدد الصقور المشاركة.

المهرجان يفتح أبوابه للزوار يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، حيث يقدم إلى جانب المسابقات الرئيسة مجموعة من التجارب المتنوعة تشمل معارض مستلزمات الصقور، والأسر المنتجة، إضافة إلى جناح "صقار المستقبل" الذي يقدم برامج تعليمية وتفاعلية للأطفال، وأجنحة الرعاة، وأنشطة وفعاليات خارجية تعكس جماليات الصقارة وتجربتها التراثية.

