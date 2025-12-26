تنظيم "سرايا أنصار السنة" يتبنى الهجوم على مسجد في حمص

وكالات

تبنت مجموعة "سرايا أنصار السنة" تفجير عبوات ناسفة داخل مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص، والذي أسفر بحسب السلطات السورية عن مقتل 8 أشخاص.

وقالت المجموعة في في بيان عبر تطبيق "تيليجرام"، اليوم الجمعة، "فجر مقاتلو سرايا أنصار السنة بالتعاون مع أعضاء من جماعة أخرى عدداً من العبوات داخل مسجد علي بن أبي طالب التابع للنصيرية.

وأضافت مجموعة سرايا أنصار السنة التي نفذت العديد من الهجمات الإرهابية داخل سوريا: "أن هجماتنا ستستمر في تزايد، وتطاول جميع الكفار والمرتدين".

وفي وقت سابق، دان مستشار الرئيس السوري للشؤون الإعلامية، أحمد موفق زيدان، الهجوم الذي استهدف المصلين اليوم الجمعة في مسجد "علي بن أبي طالب" بحمص، واصفاً إياه بـ"العمل الجبان والخسيس".

وأكد زيدان عبر حسابه في "إكس"، أن هذا العمل "لن يُثني من عزيمة الدولة السورية في ملاحقة المرتكبين والمخططين".