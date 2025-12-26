مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

أنجـــــولا

1 1
14:30

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية

مصر

1 0
17:00

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية

زامبيا

0 0
19:30

جزر القمر

كأس الأمم الأفريقية

المغرب

- -
22:00

مالي

كأس مصر

زد

1 0
14:30

نادي چي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
22:00

نيوكاسل

إعلان

أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل مصر من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

كتب : نهي خورشيد

07:30 م 26/12/2025 تعديل في 07:52 م
تأهل الفراعنة إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز اليوم الجمعة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل مصر من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 202

وقال صلاح في تصريحات عقب نهاية المباراة:"سعيد جداً بالنتيجة بعد مباراة صعبة وكلها ضغوطات".

وأضاف نجم وقائد الفراعنة:" قدرنا نحافظ على الهدف لفترة طويلة بعد الطرد، وأعتقد إن ده كان تخطيط جيد لسير المباراة، حصدنا الثلاث نقاط، وده كان أهم شيء النهارده".

وتابع حديثه قائلاً:"الأجواء كانت رائعة، والملعب تقريباً ممتلئ على آخره، وفخور جداً وسعيد باللعب هنا في المغرب، مع تواجد الجماهير المصرية ودعم الجماهير المغربية كمان".

واختتم تصريحاته:" تقدر تشوف ده بوضوح من خلال الأعلام المغربي في المدرجات، لذلك الأجواء كانت مذهلة هنا، وده بالضبط اللي كنا محتاجينه".

نتيجه مباراه مصر وجنوب افريقيا نتيجه مباراه مصر محمد صلاح كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر

