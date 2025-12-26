أول تعليق من محمد صلاح بعد تأهل مصر من مجموعات كأس الأمم الأفريقية 202

أول تعليق من حسام حسن بعد فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا

تأهل الفراعنة إلى المرحلة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، عقب الفوز اليوم الجمعة على جنوب أفريقيا بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وقال صلاح في تصريحات عقب نهاية المباراة:"سعيد جداً بالنتيجة بعد مباراة صعبة وكلها ضغوطات".

وأضاف نجم وقائد الفراعنة:" قدرنا نحافظ على الهدف لفترة طويلة بعد الطرد، وأعتقد إن ده كان تخطيط جيد لسير المباراة، حصدنا الثلاث نقاط، وده كان أهم شيء النهارده".

وتابع حديثه قائلاً:"الأجواء كانت رائعة، والملعب تقريباً ممتلئ على آخره، وفخور جداً وسعيد باللعب هنا في المغرب، مع تواجد الجماهير المصرية ودعم الجماهير المغربية كمان".

واختتم تصريحاته:" تقدر تشوف ده بوضوح من خلال الأعلام المغربي في المدرجات، لذلك الأجواء كانت مذهلة هنا، وده بالضبط اللي كنا محتاجينه".