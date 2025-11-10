إعلان

رئيس الوزراء يشهد فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

كتب : محمد أبو بكر

02:28 م 10/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.


جاء ذلك، بحسب نبأ عاجل، أذاعته قناة إكسترا نيوز الإخبارية.


ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).


