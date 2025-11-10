رئيس جامعة حلوان يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025

الجيزة: إقبال للناخبين على لجان انتخابات مجلس النواب منذ بدء التصويت

كتب- عمر صبري:

أدلى الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، اليوم بصوته في انتخابات مجلس النواب، وسط أجواء من الحماس الوطني والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وأكد الدكتور قنديل، عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات البرلمانية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، مشددًا على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر من خلال اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وقال رئيس الجامعة: "صوت المواطن هو أداة للتغيير، والمشاركة في العملية الانتخابية تعكس وعي الشعب المصري وإصراره على دعم المسار الديمقراطي".

كما دعا جميع منتسبي جامعة حلوان من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين إلى النزول والمشاركة في التصويت، مؤكدًا أن الجامعة تسعى دائمًا إلى تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين الشباب.

