

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن العلاقة بين النقل والصناعة علاقة تكاملية لا يمكن فصلها، مشيرًا إلى أن أي صناعة أو منطقة صناعية لا يمكن أن تعمل بكفاءة دون وجود شبكة نقل قوية وفعّالة.



جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا ضمن فعاليات معرض النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025".



وأوضح "الوزير"، أن قطاع النقل مسؤول عن تأمين المواد الخام للمناطق الصناعية ونقل المنتجات النهائية إلى الأسواق المحلية والدولية.



وأشار إلى أهمية وجود موانئ متطورة، مستشهدًا باستيراد مصر لمواد أولية من جنوب إفريقيا والبرازيل، وللمواد البترولية والكيماوية من المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وقطر.



وأكد أن الموانئ الحديثة تعد شرطًا أساسيًا لنجاح الصناعة، وضرورة وجود وسائل نقل داخلية قوية تشمل الطرق والسكك الحديدية والشاحنات والنقل النهري، إلى جانب أسطول بحري ونهري قادر على تداول البضائع بكفاءة عالية.



وأشار كامل الوزير، إلى أن الصناعة القوية تخلق بدورها الحاجة إلى نقل قوي، والعلاقة بينهما متبادلة ومتصلة بشكل وثيق.



وفيما يخص السياسة وعلاقتها بالنقل، أكد أن وسائل النقل تعمل كجسور للتعاون والصداقة بين الدول، وأن البنية التحتية القوية تعزز العلاقات السياسية والتجارية بين الشعوب.



واستشهد بمشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط الذي يمر عبر 10 دول أفريقية ويربط مصر والسودان وإثيوبيا، موضحًا أن هذه الممرات تدعم التعاون، حتى في حالات وجود خلافات سياسية، وتعزز التجارة وخلق روابط سياسية متينة بين الدول.



وأشار كذلك إلى أن الربط البري والسككي والبحري مع دول مثل تركيا والأردن وسوريا يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والسياسية مع مصر، مؤكدًا أن أي تعطيل في حركة النقل أو التجارة، سواء بحريًا أو بريًا أو سككيًا، يؤثر سلبًا على الاقتصاد والعلاقات السياسية، بينما وجود بنية نقل متطورة يحقق آثارًا إيجابية ومستدامة على جميع المستويات.



