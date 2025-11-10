إعلان

السياحة تُطلق نظامًا جديدًا لحجز الرحلات المدرسية بالمتحف المصري.. تفاصيل

محمد أبو بكر

01:24 م 10/11/2025

إقبال كثيف من السائحين على المتحف المصري بالتحرير

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نظامًا جديدًا للحجز الإلكتروني عبر منصة "رحلة" لتنظيم الزيارات المدرسية وتفادي الازدحام.

وأوضحت "السياحة"، أنه لتنظيم الرحلات المدرسية يجب الالتزام، بما يلي:

أولاً: المدارس والمعاهد الأزهرية والجمعيات الأهلية خلال العطلات وأيام الجمعة والسبت، ويشترط الحجز المسبق للتذاكر إلكترونياً عبر الموقع الرسمي للمتحف، وفقاً للائحة الأسعار المعلنة.

- يجب تقديم إثبات إتمام عملية الحجز (التذاكر المرسلة بالبريد الإلكتروني أو المحفوظة على الهاتف) لمسؤولي الدخول، رابط الحجز والدفع، من هنا.

ثانياً: المدارس الحكومية الابتدائية والإعدادية خلال أيام الأسبوع (عدا الجمعة والسبت)

- الالتزام التام بالحجز المسبق والمجاني عبر منصة "رحلة".
- يُمنع دخول أي مدرسة حكومية دون إتمام الحجز المسبق، حتى في حال الرغبة بسداد قيمة التذاكر مباشرة.
- في حال مواجهة صعوبات بالتسجيل، يُرجى مراجعة مختص التحول الرقمي بالمدرسة بعد الاطلاع على دليل المستخدم: دليل المستخدم، وللتسجيل وبدء الحجز عبر منصة "رحلة"، من هنا.

ثالثاً: المعاهد الأزهرية والجمعيات الأهلية ودور الأيتام وذوي القدرات الخاصة

- يسمح لهم بالدخول المجاني خلال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، عبر الحجز المسبق بالاتصال على الرقم: 0225782448 (يوميًا من 9:00 ص إلى 2:30 م).

- ضرورة إحضار خطاب معتمد موجه لمدير عام المتحف يوضح الجهة، اليوم، المرحلة الدراسية، وعدد الطلاب (بحد أقصى 50 طالب).

رابعاً: المدارس الحكومية الثانوية والمدارس الخاصة بكافة مراحلها

- يتوجب سداد رسوم الدخول كاملة مع حجز مسبق عن طريق الاتصال على الرقم: 0225782448 (يوميًا من 9:00 ص إلى 2:30 م).

- ضرورة إحضار خطاب معتمد يوم الرحلة يوضح الجهة، اليوم، المرحلة الدراسية، وعدد الطلاب (بحد أقصى 50 طالب).

ويمكن زيارة الموقع الرسمي للمتحف المصري بالقاهرة؛ للاطلاع على أسعار التذاكر والمزيد من التفاصيل، من هنا.

وزارة السياحة والآثار وزارة التربية والتعليم المتحف المصري

