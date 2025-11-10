وزير النقل التركي: مصر تشهد طفرة تنموية كبيرة حاليًا

قال المهندس عبد القادر أورال أوغلو، وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، إن مشاركته في معرض "TransMEA 2025" فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات النقل والبنية التحتية.

جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا في فعاليات معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025".

وأكد قائلًا: زيارتي الأولى لمصر كانت فرصة لرؤية الأهرامات والمتحف المصري الكبير، وشهدت خلالها حجم المشاريع الإنشائية الكبرى في القاهرة، هذه المشروعات تعكس الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليًا.

وأضاف "أوغلو"، إن قطاع النقل والخدمات اللوجستية ركيزة أساسية لتطوير العلاقات بين الدول وتعزيز الترابط الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن تركيا بفضل موقعها الجغرافي تعد حلقة وصل محورية بين آسيا وأوروبا ومركزًا لوجستيًا عالميًا.

وأوضح الوزير، أن تركيا نفذت مشروعات بقيمة 300 مليون دولار في مجالات الطرق والبنية التحتية لتعزيز ربط القارتين عبر شبكة واسعة من الطرق والممرات والمعابر الممتدة على محور الشرق والغرب، في امتداد طبيعي لطريق الحرير التاريخي، مع تطوير مسارات جديدة من الشمال إلى الجنوب لتعزيز التكامل الإقليمي.

وتطرق "أوغلو"، إلى مبادرة "البحار الثلاثة" التي أطلقتها تركيا لتعزيز التكامل في شبكات النقل والربط البحري والبري بين الدول المشاركة، مؤكدًا أن بلاده تولي أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية داخليًا وإقليميًا لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية.

ولفت إلى التعاون القائم بين تركيا وعدد من الدول في تنفيذ مشروع طريق التنمية (طريق الحرير الجديد) الذي يربط آسيا بأوروبا مرورًا بتركيا والعراق والخليج العربي، مشيرًا إلى أن المشروع سيعزز حركة التجارة الدولية ويسرع نقل البضائع بكفاءة أكبر.

وأضاف الوزير، أن تركيا تعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل "الرورو" بين مصر وتركيا بعد فترة انقطاع، نظرًا لأهميتها في تسهيل التجارة والوصول إلى الأسواق الأوروبية، مؤكدًا وجود مباحثات إيجابية مع مصر والأردن لربط خطوط النقل بين "العقبة - مصر - سوريا - تركيا" بما يعزز التعاون الإقليمي.

