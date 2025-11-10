كتب- محمود الشوربجي:

وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات، رؤساء اللجان الانتخابية بطلب بطاقات اقتراع إضافية من المحاكم، وذلك حال ظهور كثافات متزايدة داخل اللجان خلال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025.

وأوضحت الهيئة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة وتسهيل ممارسة المواطنين لحقهم الدستوري في التصويت دون تأخير، مع متابعة دقيقة من غرفة العمليات المركزية برئاسة القاضي أحمد بنداري.

تأتي الخطوة للاطلاع على آخر المستجدات في اليوم الأول من التصويت، ومتابعة انتظام سير العملية الانتخابية، فضلاً عن رصد أي تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لضمان سير التصويت بسلاسة ودقة، وضمان حقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة، هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح. بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا فرديًا وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.

