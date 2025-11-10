إعلان

مواعيد امتحانات نصف العام للطلاب 2026.. التفاصيل كاملة

كتب : أحمد الجندي

12:34 م 10/11/2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الجندي:

كشف جدول الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والذي تم اعتماده من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات صفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام والفني، ستنطلق يوم 10 يناير 2026 وتستمر حتى 15 يناير.

وبحسب الخريطة الزمنية، فإن طلاب الصف الثالث الإعدادي، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 17 يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير، وستنطلق إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب بداية من يوم 24 يناير 2026، وتستمر حتى يوم 5 فبراير.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد عبد اللطيف مواعيد امتحانات نصف العام 2026 وزير التربية والتعليم الصف الثالث الابتدائي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة "صور حريق هائل بالمتحف المصري الكبير".. مصادر تكشف
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)