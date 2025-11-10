مواعيد امتحانات نصف العام للطلاب 2026.. التفاصيل كاملة

كتب- أحمد الجندي:

كشف جدول الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والذي تم اعتماده من محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات صفوف النقل، بدءًا من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام والفني، ستنطلق يوم 10 يناير 2026 وتستمر حتى 15 يناير.

وبحسب الخريطة الزمنية، فإن طلاب الصف الثالث الإعدادي، من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 17 يناير 2026 وتستمر حتى 22 يناير، وستنطلق إجازة نصف العام الدراسي لجميع الطلاب بداية من يوم 24 يناير 2026، وتستمر حتى يوم 5 فبراير.

اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة