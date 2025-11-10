وزير نقل المملكة: تكامل مصري سعودي في النقل والصناعة

قال المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل في المملكة العربية السعودية، إن الدورة الحالية من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "TransMEA 2025" تشهد تطورًا ملحوظًا بإضافة قطاع الصناعة إلى منظومة أعمالها، وهو ما يُجسد التكامل المتنامي بين مصر والسعودية في مجالات النقل والصناعة والخدمات اللوجستية، ويعكس التوجه نحو بناء رؤية مشتركة لمستقبل اقتصادي مزدهر في المنطقة.

وأضاف "الجاسر"، خلال مشاركته في جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية للشرق الأوسط وأفريقيا، ضمن معرض "TransMEA 2025"، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة تُعد رافدًا أساسيًا لجميع القطاعات الحيوية، من الصناعة والسياحة إلى التجارة والاستثمار والحج والعمرة.

وشدد على أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار رؤية المملكة 2030 التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والهادفة إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

وأكد أن السعودية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، من أجل تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي من خلال 6 برامج رئيسية تغطي مختلف أنماط النقل البري والبحري والجوي، وتعزز التكامل بين هذه القطاعات ضمن نموذج تخطيطي شامل يواكب تطورات المستقبل.

كما أكد أن قطاع النقل يمثل محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية في المملكة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي واعتماد التقنيات الحديثة أصبحا من أهم مرتكزات تطوير هذا القطاع، سواء عبر تحديث وسائل النقل أو تحسين كفاءة الخدمات وجودتها.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة