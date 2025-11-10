الاهتمام بالصحة النفسية ضمن مناقشات مؤتمر "السكان والتنمية البشرية"

كتب – أحمد جمعة:

أكدت وزارة الصحة والسكان أن الاهتمام بالصحة النفسية وطول العمر الصحي يأتيان ضمن أبرز الموضوعات التي ستتناولها أجندة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية في نسخته الثالثة هذا العام، باعتبارهما من أهم القضايا المرتبطة بتحسين جودة الحياة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويُعقد المؤتمر خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وتحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن جلسات المؤتمر ستتضمن مناقشات متخصصة حول تعزيز الوعي بالصحة النفسية، وسبل دمجها ضمن خطط التنمية الوطنية، إلى جانب تناول محاور الشيخوخة الصحية، والتغذية السليمة، والعادات الصحية، باعتبارها مدخلات رئيسية لدعم مفهوم طول العمر الصحي وضمان حياة أفضل لجميع الفئات العمرية.

ولفت الوزير إلى أن المؤتمر سيؤكد، من خلال هذه الجلسات، أن الصحة النفسية والشيخوخة الصحية تمثلان دعائم أساسية لتحقيق رؤية التنمية البشرية الشاملة التي تضع الإنسان في صدارة أولويات السياسات الصحية.

ودعت وزارة الصحة والسكان المشاركين في المؤتمر، وممثلي وسائل الإعلام، ومنظمات المجتمع المدني، إلى حضور الجلسات النقاشية التي يتناولها المؤتمر ضمن موضوعات الصحة النفسية وطول العمر الصحي، والتي ستشهد مشاركة نخبة من المتخصصين والخبراء الدوليين في مجالات الصحة النفسية، والتغذية، والتنمية البشرية.