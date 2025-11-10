إعلان

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

06:30 ص 10/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.

ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان