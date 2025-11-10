اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي.

ويشهد المنتدى عدداً من الجلسات ومحاور العمل تشمل: آفاق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر ودول مجلس التعاون - الإصلاحات الاقتصادية والفرص الاستثمارية في مصر، وقصص نجاح المستثمرين الخليجيين- آفاق التطوير العقاري والتنمية السياحية- الاستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة- آليات ومجالات تعزيز الأمن الغذائي- مصادر وآليات التمويل).