أجواء خريفية وشبورة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ5 أيام المقبلة، بداية من غدًا الثلاثاء حتى السبت 15 نوفمبر.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس خريفي، مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره.

كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق.

وأشارت إلى أنه اعتبارًا من الخميس 13 نوفمبر، هناك فرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد يصاحب ذلك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.