شهدت ليلة أمس الأحد، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

خاص| "الآثار" تحقق في فيديو قراءة القرآن بالمتحف المصري الكبير

أكدت مصادر مطلعة، بوزارة السياحة والآثار، بدء تحقيق في الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لأحد الشباب يقوم بقراءة القرآن الكريم في منطقة الدرج العظيم، داخل المتحف المصري الكبير.

ولفتت المصادر إلى أن هذه الطريقة التي يستخدمها بعض الزوار لتحقيق مشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، هي ممارسات يمكن أن تسيء إلى المجتمع، ولا تتسق مع هدف زيارة الجمهور وهو الاستمتاع بالآثار المصرية القديمة والمقتنيات الفريدة للمتحف.

شبورة كثيفة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس متقلب غدًا الإثنين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن تفاصيل طقس غدًا الإثنين 10 نوفمبر 2025، محذرة من تكون شبورة مائية كثيفة في ساعات الصباح الباكر، مع طقس خريفي يميل للبرودة صباحًا والحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء.

وقالت الهيئة إن البلاد ستشهد طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وأول الليل، بينما يميل للحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، ويصبح حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مدبولي يشهد توقيع عدد من مذكرات تفاهم في مجال صناعة التعهيد مع 55 شركة عالمية ومحلية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ مراسم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، و55 شركة عالمية ومحلية لافتتاح مقرات جديدة لها في مصر، أو زيادة حجم استثماراتها من خلال توسيع نطاق أعمال مراكزها في السوق المصرية، وذلك بما يسهم في توفير 70 ألف فرصة عمل جديدة.

هل ستوقع غرامات على المواطنين غير المشاركين بانتخابات النواب؟

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن فكرة فرض غرامات على الناخبين غير المشاركين في انتخابات النواب غير موجودة على الإطلاق.

وقال بنداري، خلال المؤتمر الصحفي للاستعدادات النهائية للمرحلة الأولى والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، إن دور الهيئة يقتصر على التوعية بأهمية المشاركة الدستورية، مشيرًا إلى أن المرشحين هم من يقنعون الناخبين عبر برامجهم دون أي ضغوط.

