محافظ القاهرة عن افتتاح المتحف المصري الكبير: يوم سيخلده التاريخ

أكد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن مصر اليوم تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي تقف شامخة وهي تنسج لوحة بديعة تندمج فيها ابداعات المصري القديم مع أنامل المصري المعاصر ليقف العالم كله احترامًا وتقديرًا للدولة المصرية العظيمة.

وأضاف محافظ القاهرة، أن هذا اليوم هو أحد أيام مصر التي سيخلدها التاريخ، حيث أهدت فيه مصر للإنسانية هذا الصرح المهيب.

جاء ذلك خلال تواجده بحفل افتتاح المتحف المصرى الكبير الذي يحضره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من قادة دول العالم.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مصر اليوم تفتح أبواب التاريخ أمام العالم ليشهد على عظمة الحضارة المصرية وعبقرية الإنسان المصري القديم الذي لا تزال أسرار عبقريته تبهر العالم، وكذلك إصرار وإرادة الإنسان المصري الحديث الذي حافظ على تراث الأجداد ويهديها للعالم اليوم في أكبر متحف على مستوى العالم يحتضن حضارة واحدة ويضم كنوزًا لا مثيل لها.

وأكد محافظ القاهرة، أن العالم على موعد اليوم مع إنجاز إنساني عظيم يجسد جهود الدولة المصرية في الحفاظ على التراث الإنساني العريق وتعزيز قيمة الانتماء للوطن عبر الأجيال، ويستلهم مشاعر الفخر والقوة من الإنسان المصري القديم الذي قدم للعالم حضارة استثنائية لا تزال أسرارها تدهش العالم في مختلف الفنون والعلوم.

