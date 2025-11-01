"الأعلى للآثار": المتحف الكبير يجسد مكانة مصر كبلد الحضارة في العالم

القاهرة (أ ش أ)

قال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن افتتاح المتحف المصري الكبير حدث طال انتظاره، يمثل هدية مصر للعالم كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويجسد مكانة مصر كـ"بلد الحضارة التي ستظل منارة للإنسانية جمعاء".

وأضاف أمين المجلس، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت، أن المتحف هو الأكبر من نوعه في العالم المخصص لحضارة واحدة منذ العصور الأولى، ويضم مجموعة استثنائية من المقتنيات الأثرية، في مقدمتها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، إلى جانب القاعة الرئيسية وعدد كبير من قاعات العرض المتنوعة التي تحتضن آلاف القطع الفريدة.

وأضاف أن المتحف المصري الكبير يمثل نقلة نوعية في حفظ وعرض التراث المصري، إذ تم تجهيزه بأحدث تقنيات العرض المتحفي والإضاءة والتفاعل الرقمي، بما يسمح للزائر بخوض تجربة معرفية وبصرية مبهرة تعكس عظمة التاريخ المصري.

وأشار إلى أن كل قطعة داخل المتحف تروي فصلا من قصة الحضارة المصرية القديمة، من عظمة الملوك إلى تفاصيل الحياة اليومية عبر آلاف السنين.

كما أكد أن حفل الافتتاح سيكون حدثا عالميا بكل المقاييس، يجمع بين الطابع المصري الأصيل وأحدث تقنيات الإبهار البصري، بمشاركة وفود رسمية وشخصيات دولية بارزة. وسيكون الافتتاح، بحسب وصفه، لحظة فخر لكل مصري ورسالة إلى العالم بأن مصر قادرة على صون تراثها وتقديمه بروح العصر، مؤكدا أن المتحف سيجذب ملايين الزائرين ويسهم في ازدهار السياحة المصرية لسنوات طويلة قادمة.

