رسميًا.. مسابقة لتعيين 4500 طبيب بيطري| رابط التقديم والموعد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن فتح باب التقديم في مسابقة شغل وظائف 4500 طبيب بيطري بنظام التعاقد "الاستعانة"، لصالح وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأوضح الجهاز، بحسب بيان له، الخميس، أنه يمكن التقديم على مسابقة الأطباء البيطريين عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg، خلال الفترة من 4 حتى 17 يناير 2026.

كان قرر علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعديل شروط مسابقة التعاقد مع الأطباء البيطريين، برفع الحد الأقصى للسن ليصبح 35 عاما بدلا من 30 عاماً.

وأكد وزير الزراعة، أن ذلك التعديل يستهدف اتاحة الفرصة لأكبر عدد من الكوادر المؤهلة للمشاركة في المسابقة لسد العجز في الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بمحافظات الجمهورية، ومنح فرصة عادلة للأطباء الذين اكتسبوا خبرات ميدانية خلال السنوات الماضي، كذلك دعم الهيئة والوحدات البيطرية، بكفاءات متنوعة تساهم في حماية الأمن الغذائي المصري، فضلا عن التكيف مع احتياجات سوق العمل وتطلعات الخريجين.

اقرأ أيضًا:

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا

من أسوان.. الصحة تكشف تفاصيل أول مولود في 2026

خبير سياحي: إشغال فنادق الأقصر وأسوان يصل 100% في رأس السنة