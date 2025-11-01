القصبي: افتتاح المتحف المصري رسالة فخر تؤكد ريادة مصر الحضارية

قال الدكتور عبد الهادي القصبي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان، إن احتفال مصر اليوم بافتتاح المتحف المصري يعد مناسبةً وطنيةً وتاريخيةً تُجسد عراقة الدولة المصرية وريادتها الثقافية والحضارية على مر العصور.

وأوضح القصبي أن المتحف المصري يمثل واحدًا من أهم رموز الهوية المصرية، ليس فقط لما يضمه من كنوز أثرية فريدة، بل لأنه شاهد على عبقرية الإنسان المصري وقدرته عبر الزمن على البناء والإبداع وصون تراثه وهويته الوطنية.

وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بإحياء التراث الإنساني والحفاظ على آثار مصر باعتبارها كنزًا للبشرية كلها، مؤكدًا أن افتتاح المتحف يأتي امتدادًا لمسيرة متكاملة من المشروعات القومية التي تعكس رؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة مصر الثقافية أمام العالم.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن هذا الصرح العظيم يمثل جسرًا يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويعكس روح مصر التي لا تعرف الانكسار، بل تؤمن دائمًا بقوتها وإرادتها وقدرتها على التجدد والعطاء.

واختتم القصبي قائلاً: "افتتاح المتحف المصري اليوم ليس مجرد احتفال أثري، بل هو احتفال بالهوية والانتماء، وتأكيد أن مصر كانت وستظل مهد الحضارات ومنارة الإنسانية، وقادرة بقيادتها وشعبها على صناعة المستقبل كما صنعت التاريخ."

