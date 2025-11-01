إعلان

افتتاح المتحف المصري الكبير.. مجلس الوزراء: مصر على أعتاب لحظة تاريخية جديدة

كتب : أحمد عبدالمنعم محمد السيد

03:00 ص 01/11/2025

المتحف المصري الكبير

كتب- أحمد عبدالمنعم:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بتصميم معماري فريد يطل على أهرامات الجيزة، يقف المتحف كجسر حضاري يعكس عبقرية الإنسان المصري، ويعيد إحياء أعظم حضارة عرفتها الإنسانية في إطار معاصر يجمع بين الأصالة والحداثة.

وأوضح المركز، في فيديو له، أن المتحف يمتد على مساحة تبلغ نحو 490 ألف متر مربع، ليصبح الأكبر من نوعه في العالم، كما يضم "الدرج العظيم" الذي تصطف على جانبيه تماثيل شامخة لملوك مصر، بارتفاع يصل إلى 6 طوابق، في مشهد مهيب يجسد فخامة التصميم وضخامة البناء.

ويضم المتحف المجموعة الكاملة للملك "توت عنخ آمون" التي تُعرض لأول مرة في مكان واحد، وتضم أكثر من 5000 قطعة من كنوز الملك، إلى جانب آلاف القطع الأثرية التي تروي تاريخ مصر عبر العصور، لتجعل من المتحف سجلًا حيًا للحضارة المصرية.

ولفت إلى أنه لا يقتصر المتحف على عرض الآثار فقط، بل يمثل مدينة متكاملة للثقافة والمعرفة، تضم مركزًا عالميًا لترميم الآثار، وقاعات عرض حديثة، ومتحفًا للأطفال، بالإضافة إلى مناطق خدمية وترفيهية متنوعة توفر للزائر تجربة استثنائية.

وأشار إلى أن المتحف استقبل منذ إنشائه عددًا من رؤساء وملوك وقادة دول ومسؤولين كبار، ومن المنتظر أن يشهد الافتتاح الرسمي حضورًا عالميًا رفيع المستوى يعكس مكانة مصر ودورها الرائد في حفظ التراث الإنساني.

وأكد المركز أن المتحف هو هدية مصر للعالم، ورسالتها بأن الحضارة التي صنعت التاريخ.. ما زالت تصنع المستقبل.

