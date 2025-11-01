إعلان

نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للانعقاد الأربعاء المقبل

كتب-عمرو صالح:

06:00 ص 01/11/2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، بـمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي هذا الاجتماع للإعلان عن:

ـ فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية.

ـ دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر والموافقة على زيادة المعاشات.

ـ ما يستجد من أعمال.

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة المحامين عبدالحليم علام

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني
العظمي بالقاهرة 29 درجة.. الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا