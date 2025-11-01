وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، بـمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.

يأتي هذا الاجتماع للإعلان عن:

ـ فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية.

ـ دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر والموافقة على زيادة المعاشات.

ـ ما يستجد من أعمال.

اقرأ أيضًا:

موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة السب والقذف على مواقع التواصل الإجتماعي