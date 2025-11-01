نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين للانعقاد الأربعاء المقبل
كتب-عمرو صالح:
عبد الحليم علام نقيب المحامين
وجه عبدالحليم علام نقيب المحامين، الدعوة إلى أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل الموافق 5 نوفمبر 2025، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرا، بـمقر نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر.
يأتي هذا الاجتماع للإعلان عن:
ـ فتح باب الترشح لانتخابات النقابات الفرعية.
ـ دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد للنظر والموافقة على زيادة المعاشات.
ـ ما يستجد من أعمال.
