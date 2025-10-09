خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدران مطلعان بوزارة الصحة والسكان، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هناك اتجاهًا متزايدًا نحو تقديم خدمات العلاج داخل قطاع غزة، خاصة للحالات التي تُصنف بأنها إصابات خفيفة أو متوسطة، بدلاً من نقلها إلى المستشفيات المصرية كما كان متبعًا خلال الفترات السابقة.

وقال أحد المصدرين إن "الأغلب هذه المرة أن الطواقم الطبية المصرية هي التي ستدخل إلى القطاع لتقديم العلاج، وليس العكس"، مضيفًا: "الاتجاه الآن أن ندخل ونعالج جوه غزة، ده وهذا من بين السيناريوهات المتداولة الآن".

وأوضح المصدر الآخر أن نقل المصابين ذوي الحالات الخطيرة إلى المستشفيات المصرية سيستمر كما هو، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "هناك توجهًا جديدًا لعلاج الإصابات الخفيفة والمتوسطة داخل القطاع، بالتزامن مع بدء إعادة تأهيل المرافق الصحية بعد تهيئة البيئة الطبية هناك".

وذكر أنه حال الاستقرار على هذا الخيار سيتم إعداد فرق طبية مُجهزة للدخول إلى قطاع غزة والمساعدة في علاج الجرحى هناك.

واستقبلت مصر منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن 7277 مريضًا فلسطينيًا، منهم 1,057 لا يزالون تحت العلاج، يرافقهم 1,657 من ذويهم، في 172 مستشفى مصرية.

وفي وقت سابق، أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة في حالة استعداد قصوى للتعامل مع مصابي وجرحى قطاع غزة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال "عبد الغفار"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه بتكثيف الاستعدادات ورفع جاهزية الفرق الطبية في المستشفيات المخصصة لاستقبال الصابين، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ.

