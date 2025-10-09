إعلان

الرئيس السيسي للمبعوث الأمريكي: نثمّن جهودكم وسنواصل العمل لتنفيذ اتفاق غزة

كتب : حسن مرسي

07:22 م 09/10/2025

الرئيس السيسي والمبعوث الأمريكي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- حسن مرسي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للرئيس دونالد ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.

خلال حديثه للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "نرحب بكم في القاهرة وسعداء بوجودكم ونثمن ونقدر جدًا الجهد اللي اتبذل خلال اليومين الماضيين في موضوع من أهم الموضوعات اللي بتمر بمنطقتنا".

وتابع: "أنا كنت متأكد إن بوصولكم ويتكوف وكوشنر بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم الرئيس ترامب اللي بنقدره ومتأكدين من قدراته على إحلال السلام في العالم، أن يصل لاتفاق يسعدنا ويوقف الحرب المستمرة على مدار سنتين".

الرئيس السيسي والمبعوث الأمريكي (1)

وشدد الرئيس السيسي مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، معربًا عن تطلعه لاستقبال الرئيس ترامب في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة توقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق وسنواصل العمل على تنفيذ الاتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي ترامب وقف الحرب في القطاع وقف إطلاق النار في قطاع غزة الرئيس السيسي ستيف ويتكوف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* مصدر يكشف سبب عدم إذاعة مباراة مصر والمغرب
خاص| "الصحة" تدرس علاج جرحى الإصابات الخفيفة داخل غزة دون نقلهم لمصر
* ترامب يعرب عن سعادته بصداقته الوطيدة مع الرئيس السيسي
من الإنذار إلى الإخلاء.. القصة الكاملة لحريق مستشفى راقودة بالإسكندرية (تغطية خاصة)
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)