كتب- حسن مرسي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة للرئيس دونالد ترامب لنجاح جهوده الحثيثة في وقف الحرب في قطاع غزة، مبديًا تقديره البالغ لشخص الرئيس الأمريكي، ولحرصه على وقف الحرب في القطاع.

خلال حديثه للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا: "نرحب بكم في القاهرة وسعداء بوجودكم ونثمن ونقدر جدًا الجهد اللي اتبذل خلال اليومين الماضيين في موضوع من أهم الموضوعات اللي بتمر بمنطقتنا".

وتابع: "أنا كنت متأكد إن بوصولكم ويتكوف وكوشنر بفضل الله سبحانه وتعالى وبدعم الرئيس ترامب اللي بنقدره ومتأكدين من قدراته على إحلال السلام في العالم، أن يصل لاتفاق يسعدنا ويوقف الحرب المستمرة على مدار سنتين".

وشدد الرئيس السيسي مجددًا على أن مصر تقدر وتساند جهود الرئيس ترامب لإنهاء النزاعات وإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره، معربًا عن تطلعه لاستقبال الرئيس ترامب في مصر ليشهد توقيع هذا الاتفاق التاريخي في احتفالية تليق بالحدث.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضرورة توقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري دون الحاجة للانتظار إلى حين التوقيع على الاتفاق وسنواصل العمل على تنفيذ الاتفاق.