كتب- محمد شاكر:

حصد الأديب المجري لازلو كراسناهوركاي، جائزة نوبل في الأدب لعام 2025.

يعد لازلو كراسناهوركاي، كاتب ملحمي عظيم، تُوصف أعماله بأنها ذات موضوعات ديستوبية وتشاؤمية، كالأدب الذي يمتد من كافكا إلى توماس برنهارد.

يملك كراسناهوركاي، المزيد من الخيوط لقوسه، وسرعان ما يتطلع إلى الشرق في تبني نبرة أكثر تأملاً. والنتيجة هي سلسلة من الأعمال مستوحاة من الانطباعات العميقة التي تركتها رحلاته إلى الصين واليابان.

وُلد الكاتب لازلو كراسناهوركاي، عام 1954 في بلدة جيولا الصغيرة جنوب شرق المجر، بالقرب من الحدود الرومانية.

نشأ كراسناهوركاي في جيولا، المجر لعائلة من الطبقة المتوسطة، كان والده، جيورجي كراسناهوركاي، محاميًا وكانت والدته، جوليا بالينكاس، مديرة الضمان الاجتماعي، أبقى والده جذوره اليهودية سرية، ولم يكشف عنها إلا عندما كان كراسناهوركاي في الحادية عشرة من عمره.

تدور روايته الأولى "ساتانتانغو"، الصادرة عام 1985 (والمترجمة عام 2012)، في منطقة ريفية نائية، وقد كانت هذه الرواية حدثًا أدبيًا كبيرًا في المجر وعملًا محوريًا في مسيرة الكاتب.

تصور الرواية، بعبارات موحية وقوية، مجموعة من السكان المعدمين في مزرعة جماعية مهجورة في الريف المجري قبل سقوط الشيوعية مباشرة.

في رواية "حرب وحرب" يلفت كراسناهوركاي انتباهه حدود وطنه المجري، حيث يسمح للأرشيفي المتواضع كورين أن يقرر، كعمله الأخير في الحياة، السفر من ضواحي بودابست إلى نيويورك لكي يحتل، للحظة، مكانه في مركز العالم. في الأرشيفات حيث عثر على ملحمة قديمة بشأن المحاربين العائدين، يأمل أن يعرفها العالم.

الناقدة الأمريكية سوزان سونتاغ وصفت كراسناهوركاي باعتباره "سيد نهاية العالم" في الأدب المعاصر، وهو حكم وصلت إليه بعد قراءة كتابه الثاني "كآبة المقاومة"، قائلة: هنا، في خيال رعب محموم تدور أحداثه في بلدة مجرية صغيرة nestled في واد كارباثي، تتعاظم الدراما بشكل أكبر.

ومن الصفحة الأولى، نجد أنفسنا مع السيدة بفلاوم عديمة الجاذبية، ندخل في حالة طوارئ مُدْهِشة. تنتشر العلامات المشؤومة. والمفتاح للتسلسل الدرامي للأحداث هو وصول سيرك شبحي إلى المدينة.