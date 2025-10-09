أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، أن الحرب في غزة كشفت عن الأعباء الثقيلة التي تكبدها الأطراف المعنية، مشددًا على أن هذه التكلفة دفعت الفلسطينيين وإسرائيل والولايات المتحدة إلى إعادة النظر في خياراتهم الاستراتيجية.

وقال عوض في مداخلة عبر سكايب على قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن تدخل إدارة الرئيس دونالد ترامب كان متوقعًا ومدفوعًا برغبته في احتكار الحلول السياسية، مضيفًا أن هذا التوجه يهدف إلى حماية إسرائيل من سياساتها المتطرفة وتعزيز اندماجها إقليميًا.

وأوضح أن خطة ترامب أجبرت الحكومة الإسرائيلية على التخلي عن أحلامها التوسعية، مثل ضم الأراضي والتهجير، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يشكل انتكاسة لتطلعات إسرائيل نحو "إسرائيل الكبرى".

وأشار عوض إلى أن ترامب يسعى لفرض رؤيته الخاصة بعيدًا عن المقترحات العربية والأوروبية، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تريد السيطرة على الملفات الإقليمية مع دعم إسرائيل للخروج من عزلتها.

وأضاف أن إفراج حماس عن الأسرى خطوة استراتيجية أضعفت ذرائع استمرار الحرب، قائلًا إن تدمير البنية التحتية في غزة يجعل التصعيد العسكري بلا جدوى ويبرز الحاجة إلى حلول دبلوماسية مستدامة.