كتب- محمد سامي:

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف الحرب في غزة يمثل لحظة تاريخية فارقة، تنهي عامين من المعاناة الإنسانية، وتعيد الأمل في إمكانية استعادة الاستقرار بالمنطقة، مضيفًا أن نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، لم يكن مجرد تحرك دبلوماسي تقليدي، بل كان ثمرة تحركات مدروسة، ورسائل سياسية واضحة، ودور ميداني متصل بملفات التهدئة والإغاثة على حد سواء، فضلًا عن إثبات القاهرة أن الحلول السياسية ممكنة حين تكون هناك إرادة حقيقية لإنهاء الصراع.

وأضاف "عبدالجواد" في بيان، اليوم، أن هذه الخطوة تعكس أن الدولة المصرية لا تتعامل مع الأزمات بمنطق الانفعال أو التورط، وإنما بلغة الدولة ذات الرؤية، التي تعرف متى تتكلم ومتى تتدخل، وهو ما تجلى في التوصل لاتفاق يوقف نزيف الدم، ويحفظ ما تبقى من استقرار هش، مشيرًا إلى أن ما حدث ليس فقط انتصارًا للدبلوماسية، بل تأكيد جديد على أن مصر تملك مفاتيح التأثير في القضايا الإقليمية، وتتحرك من منطلقات إنسانية واستراتيجية معًا، بما يعزز أمنها القومي ويخدم قضايا المنطقة.

وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن الاتفاق يعيد فتح باب الأمل من جديد أمام شعوب المنطقة في مستقبل تسوده العدالة والاستقرار، ويضع حدًا لدوامة العنف التي عانت منها غزة لسنوات، مؤكدًا أن استعادة الهدوء ضرورة لإطلاق مسار سياسي حقيقي يضمن للفلسطينيين حقوقهم المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

كما أشار النائب أحمد عبدالجواد، إلى أن الرئيس السيسي أنقذ أرواحًا بريئة وأعاد الأمل لملايين المدنيين في غزة ورسخ صورة مصر كدولة مسؤولة تمتلك من الحكمة والثقل ما يجعل صوتها مسموعًا ومؤثرًا حين يغيب المنطق وتعلو أصوات السلاح، مؤكدًا أن الدولة المصرية تثبت مرة أخرى أنها لا تكتفي بالمواقف بل تصنع الفارق في اللحظات الفاصلة.